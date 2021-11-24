واشنطن: لن نبقى مكتوفى الأيدى إذا اقتربت إيران بشدة من صنع قنبلة نووية

كتب محمد جمال

قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران روبرت مالى، إن الولايات المتحدة لم تجلس مكتوفة الأيدي، إذا بدأت إيران الاقتراب بشدة من صنع قنبلة نووية، وأضاف مالي خلال حديثه للإذاعة الأمريكية، أنه "إذا اختارت طهران ألا تعود للاتفاق النووى، فسيتعين علينا بحث مساع أخرى تشمل الدبلوماسية لمواجهة طموحاتها النووية"، وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، أنه يتطلع لمواصلة المفاوضات مع إيران لإيجاد أرضية مشتركة بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

والتقى جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى وصل طهران أمس على رأس وفد لاجراء محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامى، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم الثلاثاء وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج المباحثات مع اسلامى.

وقال جروسى: خلال زيارتى لإيران قبل بضعة أشهر، اتفقنا مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على أنني سأعود في غضون بضعة أشهر لمواصلة عملنا المشترك بشأن اضفاء الشفافية، وكذلك لمواصلة وتعميق المحادثات مع الحكومة الإيرانية الجديدة، وأنا فخور بذلك، وسألتقى وزير الخارجية الايراني في غضون ساعات.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لقد كانت محادثات اليوم مكثفة ونتطلع إلى مواصلة المفاوضات بهدف إيجاد أرضية مشتركة.

وتابع: ناقشنا قضايا مع إسلامى، لكن هدفنا هو تحديد آفاق البرنامج النووى بطريقة يمكن أن تساعد، فى ضوء تغير المناخ، فى إنتاج طاقة نظيفة وإتاحتها للجميع، كان هذا موضوعًا نوقش بالتفصيل في قمة جلاسكو منذ فترة.واختتم جروسي قائلا: نحاول أن نجعل نتيجة اجتماع اليوم إيجابية.