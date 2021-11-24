هل تعلن نتيجة امتحان شهر ديسمبر لتلاميذ الرابع الابتدائى؟.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائى سيتم تقييمه فى المدرسة، موضحة أن الهدف منه هو معرفة مستوى الطلاب ومن ثم الدرجات التى يحصل عليها الطفل يتم تجميعها دون إعلانها لإضافتها إلى نتائج ودرجات امتحان الفصل الدراسى الأول المقرر له فى يناير المقبل.



وشددت المصادر على أن تقييم الصف الرابع الابتدائى لا يعتمد على نتائج تعلن فى شكل درجات ولكن تحول الدرجات التى يحصل عليها الطالب إلى ألوان، وتشمل الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، مؤكدا أن اللون الأزرق للمجموع من 85 إلى 100 درجة، واللون الأخضر للمجموع من 65 إلى أقل من 85 درجة، واللون الأصفر للمجموع من 50 إلى أقل من 65 درجة، واللون الأحمر للمجموع من 1 إلى أقل من 50 درجة.



وأوضحت أن الوزارة سوف تتابع الامتحانات للتأكد من التزام الإدارات التعليمية بضوابط الاختبارات التى تم الإعلان عنها أبرزها عقد الامتحان وفق الجدول المعلن والذى يبدأ الاختبار من يوم 5حتى 9 ديسمبر المقبل، موضحا أن المواد الأساسية التى يؤديها الطالب على مستوى الإدارة 7 مواد هى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات والمهارات المهنية وأيضا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





