نيوزيلندا تفتح حدودها أمام الزائرين المطعمين أوائل العام المقبل

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أعلنت نيوزيلندا اليوم الأربعاء أنها ستعيد فتح حدودها أمام الزائرين الذين حصلوا على تطعيماتهم بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 خلال الأشهر الأولى من عام 2022، بعد إغلاق لحدود البلاد دام أكثر من عام ونصف.



وقال الوزير المسؤول عن ملف "كوفيد-19" في نيوزيلندا كريس هيبكينز إنه سيتم فتح الحدود مبدئيا لمواطني نيوزيلندا وحاملي التأشيرات القادمين من أستراليا، ثم من بقية العالم، وأخيرا لجميع الزوار الذين تم تطعيمهم بالكامل اعتبارا من نهاية أبريل.



وسيتوجب عليهم عزل أنفسهم في المنزل لمدة أسبوع، لكن لن يضطروا بعد الآن إلى المرور عبر مرافق العزل المُدارة محدودة المساحة في نيوزيلندا.



وأضاف هيبكينز - بحسب موقع /نيوز هاب/ الإخباري النيوزيلندي - "كان إغلاق حدودنا من أولى الخطوات التي اتخذناها للحفاظ على بلدنا في مأمن من كوفيد-19.. نعلم أن القيود الدولية التي فرضناها حول حدودنا كانت قاسية لكثير من الناس" .



ودافع كريس هيبكنز عن قرار الحكومة النيوزيلندية بعدم إعادة فتح الحدود قبل عيد الميلاد .. وقال : "لا يزال هناك جائحة عالمية مع ارتفاع الحالات في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم ، لذلك نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد عند إعادة فتح الحدود".