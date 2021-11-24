ننشر نتيجة مسابقة اسكتشات مسرح جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية عن نتيجة مسابقة استكتشات مسرح الجامعة التى شارك فيها كليات جامعة الإسكندرية.

وفاز بالمركز الأول فريق كلية طب الأسنان عن مسرحية الورطة، بينما فاز فى المركز الثانى كلية الهندسة عن مسرحية " قابل للتمثيل" مناصفة مع فريق كلية السياحة والفنادق عن مسرحية "الحرامية"، وفاز بالمركز الثالث فريق كلية التجارة عن مسرحية "على ضمنتك".

وكانت قد انطلقت عروض المهرجان السادس للاسكتشات المسرحية بجامعة الإسكندرية، وتستمر حتى غدا الخميس بمسرح مجمع الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

ويشارك فى العروض الفنية طلاب كليات جامعة الإسكندرية بعدد من العروض الفنية المختلفة والتى سيتم تقييمها من قبل إدارة اللجنة الفنية.