اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 07:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لدورة 2021 - 2025

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:38 م
نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لدورة 2021 - 2025 اتحاد الصناعات - صورة أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اتحاد الصناعات نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية اليوم 24 نوفمبر 2021 طبقا لقانون الاتحاد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث جرت الانتخابات على مقاعد الفئة الصغيرة، حيث تقدم 5 مرشحين بحضور 77 من الجمعية العمومية، وبمراجعة الأصوات تبين أن الأصوات الصحيحة 77 صوتا وعدد الأصوات الباطلة صفر.

وفاز كل من أحمد علي رضوان أحمد بعدد أصوات 77، رأفت قطب شفيق بـ76 صوتا وإيهاب وصفي أمين واصف بعدد أصوات 73 وعمر عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز بـ59 صوتا.
 
كما فاز بالتزكية على الفئة الكبيرة والمتوسطة، حيث تقدم أربع مرشحين لكل فئة، وعن الفئة الكبيرة، حسن محمد إسماعيل سعد، وعماد أحمد الألفي نعمان، وأيمن عشري مرجان محروس، وعمرو محمد أحمد لبيب، وفاز بالفئة المتوسطة، سعيد حسن جزر، عمرو محيى الدين قنديل، ونيس الفريد عياد فلتس، خالد علي عبد الله كمال.

اتحاد الصناعات

انتخابات اتحاد الصناعات

انتخابات الصناعات المعدنية

غرفة الصناعات المعدنية

اخبار

الصناعات المعدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة