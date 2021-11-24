نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لدورة 2021 - 2025

كتب - إسلام سعيد





وفاز كل من أحمد علي رضوان أحمد بعدد أصوات 77، رأفت قطب شفيق بـ76 صوتا وإيهاب وصفي أمين واصف بعدد أصوات 73 وعمر عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز بـ59 صوتا. أعلن اتحاد الصناعات نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية اليوم 24 نوفمبر 2021 طبقا لقانون الاتحاد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث جرت الانتخابات على مقاعد الفئة الصغيرة، حيث تقدم 5 مرشحين بحضور 77 من الجمعية العمومية، وبمراجعة الأصوات تبين أن الأصوات الصحيحة 77 صوتا وعدد الأصوات الباطلة صفر.وفاز كل من أحمد علي رضوان أحمد بعدد أصوات 77، رأفت قطب شفيق بـ76 صوتا وإيهاب وصفي أمين واصف بعدد أصوات 73 وعمر عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز بـ59 صوتا.

كما فاز بالتزكية على الفئة الكبيرة والمتوسطة، حيث تقدم أربع مرشحين لكل فئة، وعن الفئة الكبيرة، حسن محمد إسماعيل سعد، وعماد أحمد الألفي نعمان، وأيمن عشري مرجان محروس، وعمرو محمد أحمد لبيب، وفاز بالفئة المتوسطة، سعيد حسن جزر، عمرو محيى الدين قنديل، ونيس الفريد عياد فلتس، خالد علي عبد الله كمال.