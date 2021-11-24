نائب محافظ الجيزة تفتتح معرض ختام الورش الفنية للأطفال بمتحف طه حسين

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون المجتمع و تنمية البيئة حفل عيد الطفولة ومعرض ختام الورش الفنية للأطفال بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، حيث أكدت علي جهود الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الإنسان، والتي تأتي تتويجا للإنجازات التي حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصري، والتي حثت علي سن عدد من القوانين التي تكفل الحفاظ على الطفل من العنف وتضمن له حقوقه منذ النشأة المستقرّة أسرياً ومجتمعياً.

وأشادت نائب المحافظ بأهمية تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني فى ظل شراكات تساهم في تعزيز حقوق الطفل المصرى، كما حرصت على تهنئة الأطفال بعيد الطفولة معربة عن سعادتها بمشاركة عددا من الأطفال الموهوبين من المدارس وذوى الارادة والتي شملت اعمالهم "لوحات فنية وشعر و مسرح عرائس"، عبروا فيها عن مناهضة زواج الأطفال.

جاء ذلك بحضور إدارة الطفولة والامومة بالمحافظة و قسم الموهوبين بمديرية التربية والتعليم و فرع المجلس القومي للطفولة بالجيزة، فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة والمبادرة القومية "لسه نوارة " لمناهضة زواج الأطفال.