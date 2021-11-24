اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس تبنى برامج لحماية العمال من تداعيات كورونا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:19 ص
نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس تبنى برامج لحماية العمال من تداعيات كورونا نائب رئيس اتحاد العمال خلال زيارته الاتحاد الأردنى
كتبت آية دعبس

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أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، على دور العمال المصريين فى معركة التنمية التى تشهدها مصر خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
ورصد البدوى وقوف عمال مصر خلف قيادتهم السياسية، وقواتهم المسلحة، حتى نجحت البلاد فى الإفلات من خطر محقق على يد جماعة إرهابية حاولت خطف مصر إلى المجهول، كما تطرق إلى برامج الحماية الاجتماعية التى تبناها الرئيس، لحماية العمال من تداعيات وأثار فيروس كورونا، موضحا مناخ الاستثمار التى تتميز به مصر.
 
جاء ذلك خلال لقاءات وفد "النقابة العامة" برئاسة البدوي مع قادة العمل النقابي الأردني خلال زيارته للأردن واجتماعه مع رئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق، الاردني محمد الزعبي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن معايطة، والمهندس بلال ملكاوي الممثل الاقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل،وقيادات نقابة الصناعات الغذائية بالاردن برئاسة  بشرى السلمان بحضور هيئة مكتبها والنقابية خالد الوحيدة رئيس نقابة البترول والكيماويات ونائبه شاكر العبد
 
وفى المقابل قال قادة العمل النقابى الاردنى ان العلاقات بين التنظيم النقابى المصرى وشقيقه الاردنى علاقات راسخة تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، وأن النهضة التى تشهدها مصر الآن على جميع المستويات تؤكد أن مصر ذاهبة الى الافضل خلال السنوات القادمة، مشيدين بالإنجازات التى تمت لصالح العمال خلال الفترة الحالية مثل تحديد حد أدنى جديد للأجور وقانون التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى   
 
وأعلن مجدي البدوي عن توقيع بروتوكول بين النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام المصرية، ونظيرتها الأردنية تتضمن بنوداً حول التنسيق وتبادل الخبرات، والتضامن في كافة القضايا المشتركة، والمحافل العربية والدولية، والدفاع عن حقوق العمال المشروعة، والحفاظ على وحدة العمل النقابي ضد التفكك والتدخلال الخارجية المشبوهة التي تسعى نحو "شرذمته".
 
جانب من زيارة نائب رئيس اتحاد العمال للاردن
جانب من زيارة نائب رئيس اتحاد العمال للاردن

نائب رئيس اتحاد العمال وعددا من القيادات النقابية الأردنية
نائب رئيس اتحاد العمال وعددا من القيادات النقابية الأردنية

نائب رئيس اتحاد العمال خلال زيارته للاردن
نائب رئيس اتحاد العمال خلال زيارته للاردن

 


اتحاد العمال

النقابة العامة للعاملين في الصحافة

اتحاد العمال الاردنى

التامين الاجتماعى

التامين الصحى

مجدى البدوى

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