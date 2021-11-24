مندوب الصومال لدى الجامعة العربية يدعو لنجدة بلاده إثر أزمة الجفاف الحالية

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ناشد سفير جمهورية الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية إلياس شيخ عمر الدول العربية ومنظمات الإغاثة الإقليمية والدولية لإغاثة الصومال بشأن الأزمة الطاحنة التي يواجهها حاليًا جراء الجفاف، محذرًا من خطورة الوضع الراهن والذي قد يودي بحياة الآلاف من المواطنين الصوماليين الأبرياء.

ودعا مندوب الصومال -في نداء إنساني لإغاثة بلاده من أزمة الجفاف وجهه اليوم الأربعاء الأشقاء العرب والأفارقة والمجتمع الدولي إلى تلبية نداء رئيس الوزراء محمد حسين روبلي للمجتمع الدولي بالتحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.

وأعرب مندوب الصومال بالجامعة العربية، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف في كثير من المناطق بالبلاد، مناشدًا الجميع بعدم التخلي عن الصومال في هذه الظروف الصعبة التي يعيشه.