مكتبة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف

الإسكندرية جاكلين منير

وقّع الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مذكرة تفاهم مع السيد صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية بمركز توثيق التراث الحضارى بالقرية الذكية.

رحب الفقى بالحضور ووجه التحية والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن القاسمى حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الفقى إن الشارقة هى عاصمة الثقافة العربية الحقيقية وصاحبة الدور الوطنى والقومى على كل المستويات، وتجمعنى علاقة وصلة تاريخية قديمة بالشيخ سلطان القاسمى منذ أن كان طالبًا فى القاهرة، مؤكدا أن علاقات التآخى بين مصر والإمارات موجودة بالفعل ولكننا نؤكد عليها اليوم بتوقيع تلك الاتفاقية وإننا نسير على نسق حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه السيد صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، وأبدى تقديره للمكانة العلمية المرموقة لمكتبة الإسكندرية، كما ثمَّن الدور الريادى للمكتبة فى مجالات علوم التوثيق والمكتبات والثقافة، وأكد على أهمية هذا التعاون بين الطرفين لما له من أثر وإضافة للثقافة العربية.

وقال المحمود إن توقيع المذكرة مع مكتبة الإسكندرية يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل إنجازات الهيئة، إذ أن تجربة مكتبة الإسكندرية تعد تجربة متميزة امتدت على مدار أكثر من ألفى عام، وتختزل فى جعبتها حلقات متواصلة ومترابطة بين ماضى وحاضر ومستقبل مصر والوطن العربى ككل، وتعد اليوم مركز إشعاع حضاري، ومنارة للفكر والحضارة، وصرحًا من صروح العلم والتنمية.

وأكد أن لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقفات ملهمة فى دعم وتشجيع وحفظ تاريخ مصر، وبصمات بارزة فى إثراء المشهد التوثيقى فيها، من منطلق إيمانه العميق والراسخ بقيمة التوثيق والتاريخ الذى يعد قاطرة الأمة إلى معارج الحضارة والتقدم والارتقاء.

وأشار المحمود إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتى ترجمة حية لهذا الدعم، وتأكيدًا على متانة العلاقة بين إمارة الشارقة، وجمهورية مصر العربية، اللتان تربطهما أواصر التعاون والعلوم والمعارف.

وجاء هذا التوقيع خلال زيارة وفد من الهيئة، يضم كلًا من أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف، والشيخ محمد بن فايز القاسمي، مدير إدارة الدراسات والخدمات المعرفية، ومريم المنصوري، رئيس قسم الأرشفة الحكومية، وناصر النقبي، ضابط وثائق، وعبد العزيز المدفع، فنى وثائق.

وبموجب المذكرة سيقوم الطرفان بتبادل كل ما يصدر عنهما من كتب ودراسات وبحوث تخصصية، بهدف إثراء المحتوى لدى الجانبين، بالإضافة إلى عمل وتطوير مشروعات البحث العلمى فى المجالات العلمية والبحثية المشتركة ذات الاختصاص فى مجال التأريخ والتوثيق.

وتهدف المذكرة بشكل عام إلى تحقيق المشروعات المشتركة لتعزيز التعاون فى مجال الأرشفة، والتوثيق الرقمي، وتقديم البرامج التخصصية المتعلقة بحفظ وتنظيم وترميم الوثائق والمخطوطات. بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول علم الوثائق وخطوطها، وبرامج حفظ وترميم الوثائق، وبرامج توثيق بعض مجالات التاريخ فى الوطن العربي، وتأهيل الموظفين العاملين فى مجال التوثيق والأرشفة.

وفى نهاية اللقاء قام الطرفان بتوقيع الاتفاقية وتبادل الإهداءات من إصدارات مكتبة الإسكندرية وأحدث إصدارات الشيخ الدكتور سلطان القاسمى وإصدارات هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.