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مطران إيبارشية البحيرة ومطروح يدشن كنيسة المثلث فى العامرية.. صور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:24 ص
مطران إيبارشية البحيرة ومطروح يدشن كنيسة المثلث فى العامرية.. صور تدشين الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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دشنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيد الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بالمثلث بالعامرية، التابعة للإيبارشية، حيث تم تدشين مذابح الكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا انطونيوس والمذبح البحرى على اسم الشهيد مارمينا والقديس الأنبا أمونيوس الأسقف والشهيد والمذبح القبلي على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس والشهيدة رفقة.

ودُشِنت كنيسة الدور الأول على اسم السيدة العذراء والملاك ميخائيل، ودُشِن أيضًا حضن الآب وأيقونات الكنيسة وأوانى للخدمة.

وأقيم عقب انتهاء التدشين القداس الإلهى، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة 50 من أبناء الكنيسة شمامسة منهم 27 فى رتبة إبصالتس و ٢٣ في رتبة أغنسطس، وتحدث فى عظة القداس عن ذكرياته في خدمة المنطقة منذ بداية السبعينات من القرن الماضى.

و شارك فى صلوات التدشين والقداس من أحبار الكنيسة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية والأنبا هيرمينا الاسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر احتفل القطاع الصحراوى يوم السبت الماضي  باليوبيل الذهبى لتأسيس الإيبارشية وسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مارمينا بكنج مريوط.

 

تدشين كنيسة المثلث بالعامرية
تدشين كنيسة المثلث بالعامرية

 

جانب من تدشين الكنيسة
جانب من تدشين الكنيسة

 

زيت الميرون المقدس
زيت الميرون المقدس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه المثلث بالعامريه

تدشين مذابح الكنيسه

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