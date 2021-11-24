مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بإحدى قرى مركز الفتح فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقى طفل مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائى أثناء تواجده داخل منزله بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ بمصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأن الطفل يدعي "علاء ع" 5 سنوات، مقيم بقرية الفيما دائرة المركز، وتم نقله لمشرحة مستشفي الإيمان العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أن الوفاة نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

وبسؤال أهل المتوفي، ذكروا أنه حال وجود الطفل بالمنزل فوجئوا بإصابته بصعق كهربائي وتوفي أثناء نقله إلى مستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.