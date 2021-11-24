اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بإحدى قرى مركز الفتح فى أسيوط

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:40 ص
مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بإحدى قرى مركز الفتح فى أسيوط جثة
أسيوط -هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائى أثناء تواجده داخل منزله بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ بمصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأن الطفل يدعي "علاء ع" 5 سنوات، مقيم بقرية الفيما دائرة المركز، وتم نقله لمشرحة مستشفي الإيمان العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أن الوفاة نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

وبسؤال أهل المتوفي، ذكروا أنه حال وجود الطفل بالمنزل فوجئوا بإصابته بصعق كهربائي وتوفي أثناء نقله إلى مستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


اسيوط

حوادث اسيوط

صعق كهربائي

قرية الفيما

تقارير مصرية

اخبار مصر

امن اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة