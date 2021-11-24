اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:44 م
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مصرع سائق توك توك فى حادث تصادم مع تروسيكل بإحدى قرى العياط

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:09 م
مصرع سائق توك توك فى حادث تصادم مع تروسيكل بإحدى قرى العياط توك توك- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى سائق توك توك مصرعه في حادث تصادم مع تروسيكل بإحدى قرى العياط في الجيزة، وأصيب قائد التروسيكل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات تبين أن الحادث وقع بين توك توك وتروسيكل، مما أسفر عن مصرع سائق التوك توك، وإصابة قائد التروسيكل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وهناك بعض النصائح لتجنب الحوادث المرورية. 

1- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز، وعدم التحكم فى السيارة أثناء الدورانات بالمحاور وتعرض حياتك للخطر.

2- تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

3- الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة والسرعة المفرطة.

4 - عدم ربط حزام الأمان. 

5- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.

6- عدم السير بطرق لا تعرفها لأن عدم صلاحية الطرق تسبب فى فقدان الأرواح.

7- عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.

8- عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.

9- الصيانة الدورية للسيارات لعدم حدوث قطع فرامل أو انفجار إطارات السيارات.

10- تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.


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