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مسجل خطر والمهنة تاجر مخدرات.. ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من الهيروين بالجيزة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:00 ص
مسجل خطر والمهنة تاجر مخدرات.. ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من الهيروين بالجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بالاتجار بالمضبوطات، مشيرا إلى أنه يتحصل عليها من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وذكر أنه يخزن المخدر بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه وترويجه بينهم.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم عقب رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها، تمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من القبض عليه، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين معدة للبيع، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


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اخبار الحوادث

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