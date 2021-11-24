مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف: توفير مقاعد انتظار إضافية لخدمة المترددين

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، بزيارة مفاجئة للجنة الطبية العامة ببنى سويف، وعيادة السلام للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو زحام، ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفيد 19 "فيروس كورونا"، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.

وقام مدير الفرع بالمرور على اللجنة الطبية العامة بنى سويف، حيث شدد على توفير مقاعد الانتظار لاستيعاب جميع المرضى، وشدد على مسئولي الأمن بمتابعة أحوال المبنى على مدار اليوم.

كما تفقد عيادة السلام بتواجد الدكتورة هناء شعبان مديرة العيادة، ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية، حيث تفقد كل من غرف الكشف والصيدلية وعيادة الأسنان والتعقيم للتأكد من سير العمل بانتظام، وعدم وجود أى أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات والأدوية واتباع سياسات مكافحة العدوى.

وأثناء المرور استمع مدير الفرع لبعض المترددين، وسماع شكواهم، والعمل على ازاله اسباب الشكوى فى حينه ، مركداً على توفير التهوية الجيدة بالعيادة والتباعد وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة، واستخدام أدوات التطهير لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين، وشدد على حسن معاملة المنتفعين.