محافظ قنا يعلن تحقيق نسب تنفيذ عالية بمشروعات حياة كريمة .. صور

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي, محافظ قنا، أن المحافظة حققت نسب تنفيذ متقدمة بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، و السكرتير العام المساعد، و المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، ومدير وحدة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بقنا وعدد من القيادات التنفيذى.



وأوضح محافظ قنا، أن العمل يجري على قدم وساق فى مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة قنا من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالريف المصرى من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصاد، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك لجعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية.



يذكر أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة قنا فى 5 مراكز هي " أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" تضم 19 مجلسا قرويا و86 قرية أم و 722 نجع وعزبة، حيث يتم بهم تنفيذ 674 مشروعا خدميا فى 8 قطاعات مختلفة بإجمالى استثمارات تتخطى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

كما كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا،روماني رزق صابر بمركز نقادة صاحب مبادرة "معا من أجل نظافة مدينتنا " من خلال تبرعه بأربعين صندوقًا لجمع القمامة بهدف الحفاظ علي المظهر الجمالي لشوارع مدينة نقادة.

وكرم محافظ قنا، نموذج آخر وهو الدكتور بدوي سعيد، طبيب بشري، ومدير فرع هئية الاسعاف المصرية بقنا السابق وذلك تتويجًا لجهوده الكبيرة في مجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة والتي كانت أخرها أزمة وتداعيات جائحة كورونل.

شهدت المراسم تكريم المهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، لتنفيذه رؤية الشركة في تقديم خدمات مياه شرب نقية ونظيفة وصرف صحي آمن طبقا لمعايير الجودة باستخدام التقنيات الحديثة والاستخدام الأمثل للموارد والامكانيات، مما ساهم ذلك في الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه قدم محافظ قنا، تحية إعزاز وتقدير للمكرمين، مؤكدًا حرص المحافظة علي تكريم كافة النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بهم من جميع المواطنين.