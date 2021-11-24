محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذى ويكرم 8 من القيادات.. صور

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة، وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.



وأكد محافظ سوهاج خلال اجتماع المجلس على الالتزام بتوصيات مجلس المحافظين الأخير، موجها بضرورة استكمال إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية، وعدم السماح بأي تعدي أو مخالفات جديدة، لافتا إلى أهمية التأكد من تطعيم جميع العاملين في الجهات الإدارية بنطاق المحافظة، وعدم دخول أي موظف لم يتم تطعيمه، والاستعداد لمنع دخول المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح إلى المصالح والهيئات الحكومية مع بداية شهر ديسمبر القادم، موجها باستمرار المتابعة الدورية لمخرات السيول، والتأكد من الاستعدادات اللازمة لموسم الأمطار والسيول بشكل دوري، والتنسيق اللازم بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن .



ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام للموسم السياحي 2022م، والتأكيد على حسن معاملة السائحين، والمرور والمتابعة لكافة الجهات المتعاملة مع الوفود والأفواج السياحية، وضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة محيط المناطق الاثرية بالمحافظة .



ووافق المجلس خلال جلسته اليوم على تخصيص وحدة الشئون الاجتماعية في بني حرب التابعة لمجلس قروي بنجا بمركز طهطا، أملاك دولة"، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي والبدء في إجراءات التخصيص، وقام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعرض الخطة الاستثمارية الخاصة بكل وحدة محلية.



وفي نهاية المجلس قام محافظ سوهاج بتكريم عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والمهندس مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لري سوهاج، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام، وعلى أحمد محمود مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، والمهندسة صباح عثمان مدير إدارة التنمية الحضرية بالديوان، حيث منحهم المحافظ شهادات التقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم كلا في موقعه خلال الفترة الماضية .

كما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا بوحدة " نظم المعلومات الجيومكانية " بتشكيلها الجديد، بحضور المهندس علي جابر محمود مدير الوحدة، وأعضاء الوحدة، وذلك لمناقشة تطوير سير العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

وأوضح نائب المحافظ أن الاجتماع تناول التأكيد على أهداف الوحدة للقيام بدورها الذي أنشئت من أجله في التنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج المحافظة فيما يتعلق بالبيانات الجغرافية الوصفية والمكانية، وتجميع الجهود الفنية والبشرية والتكنولوجية والمادية في مجالي الـ " GIS " في مكان واحد " وحدة واحدة"، وتوحيد الخرائط المستخدمة ومواصفاتها الفنية بالمحافظة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والمعلوماتية في مجال الـ " GIS "، ومعالجة الخرائط، واستخدام النظم وأجهزة التوقيع المكاني لخدمة كل الوحدات المختصة بأعمال الـ " GIS " في المحافظة . وأكد " القاضي " على أهمية تدريب العنصر البشري بالوحدة، لافتا إلى تدريب فريق عمل الوحدة في القريب العاجل، حتى يستطيع التعامل مع أجهزة نظم المعلومات الحديثة، موجها بسرعة الانتهاء من تأسيس البنية المعلوماتية لإدارة نظم المعلومات الجغرافية .