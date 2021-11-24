محافظ سوهاج: إزالة 906 حالات تعد على أملاك الدولة وجهات الولاية

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 906 حالات تعد على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجهات الولاية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتى بدأت يوم السبت 6 نوفمبر الجارى، وتستمر حتى الجمعة 26 نوفمبر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وكشف "الفقى" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 783 حالة تعد بالمبانى بمساحة 56 ألفا و403 أمتار، بالإضافة إلى إزالة 123 حالة تعد بالزراعة بمساحة 237 فدانا و12 قيراطا .

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.