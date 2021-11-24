محافظ بنى سويف: إنشاء مواقف سيارات أسفل محور عدلى منصور تستوعب أكثر من 600 سيارة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف أنه تم الانتهاء من الرسومات الإنشائية لمشروع مواقف أسفل محور عدلي منصور، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة،الذي سوف يستوعب أكثر من 600 سيارة أجرة، حيث تحتوي الرسومات الإنشائية على تصميم إنشائي لعدد 2 موقف ، بواقع موقف مخصص لسيارات أجرة بني سويف – القاهرة والفيوم ، وآخر لبني سويف – الواسطى ، وتشمل مناطق للخدمات ومحطة إطفاء ونقطة شرطة ومكتب بريد ومحال وأكشاك تجارية لتصبح المنطقة متكاملة وتقدم الخدمة بالشكل المستهدف.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالدكتور وليد عبد اللطيف عطية رئيس وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، وأعضاء المكتب الفني المعنيين بالإشراف والتنفيذ، حيث ناقش معهم مكونات التصميم،والتكامل الإنشائي الذي تمت مراعاته في التصميمات ، موجها المكتب الفني بإعداد المخاطبات اللازمة والتنسيقات المطلوبة مع الوزارات و الجهات المعنية.

وأشار محافظ بني سويف،فى بيان له،إلى أن مشروع إنشاء مواقف داعمة لمنظومة مواقف سيارات الأجرة يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية ، بجانب تكامل ذلك مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، حيث يساهم ذلك في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء مواقف أسفل محور عدلي منصور تمثل خطوة عملية أخرى ، بعد تأهيل وتشغيل سوق ترعة البوصة ، ضمن خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، حيث يتم العمل لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية منها: إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.

وفى سياق أخر قام بلال حبش نائب محافظ بني سويف"اليوم الأربعاء "بزيارة مركز ومدينة ناصر،لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، وقد رافقه خلال الزيارة : العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ، والأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر. وتفقد نائب المحافظ سيرالعمل في مشروع المجمع الخدمي بدنديل،ويشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى(الحمام،اشمنت،دلاص، بهبشين،بني عدي)،حيث يضم المجمع: مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري، لتقديم العديد من الخدمات المختلفةبطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى. كما تابع"حبش"سير الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع إنشاء مجمع دنديل الزراعي، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي،مشيراً إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية. كما تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،اليوم الأربعاء،سير العمل في مشروع تطوير مستشفى الصدر، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى،وذلك بحضور الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة ومدير المستشفى والقائمين على مشروع التطوير. حيث تابع نائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها والتي تشمل تطوير الأقسام الداخلية لزيادة طاقتها الاستيعابية،وأعمال تطوير المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والاشتباه والإيجابي كورونا، ورفع كفاءة المعامل وأماكن المبيت للأطقم الطبية. وأشار"سلامة"إلى توجيهات المحافظ"الدكتور محمد هاني غنيم"بأهمية تسريع وتيرة الأعمال والانتهاء من باقى أعمال تطوير المستشفى، الذي يحظى بأهمية قصوى في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجهود مواجهة تداعيات فيروس كورنا،مشيرا إلى أنه قد تم افتتاح المرحلة الأولى والتي شملت إنشاء عناية مركزة وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة