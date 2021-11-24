محافظ بنى سويف: إزالة 788 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة لإزالة التعديات

بنى سويف ـ هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام سير العمل فى المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ" بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة "أنه تم اليوم، إزالة 30 حالة تعد بواقع (10 حالات على مساحة 827 متر أرض ولاية الرى، 20 حالة تعد على مساحة 3650 متر أرض تابعة لحماية النيل)، ليصل إجمالى ما تم إزالته إلى 788حالة "منذ بدء حملات المرحلة الثالثة فى 6 نوفمبر الجارى وحتى اليوم"، لافتا إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر :سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر ،والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى، فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة " الحالية" والتى تستمر حتى 26 الشهر الجارى.