محافظ الوادي الجديد يعلن الانتهاء من إجراءات فصل فرع التأمين الصحى عن محافظة أسيوط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن الانتهاء من إجراءات فصل فرع التأمين الصحي بالمحافظة عن تبعيته لمحافظة أسيوط، للاستفادة القصوي من المخصصات المالية، وكذلك تشكيل لجنة لتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمعيات الخيرية، لضمان وصولها للمستحقين، وحصر حالات الغارمات وتقديم المساعدة اللازمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار الزملوط إلى نجاح زيارة رئيس الوزراء للمحافظة والتي تكللت بصدور عدد من التكليفات الوزارية الخاصة بدعم خطة التنمية بالمحافظة، موجهاََ بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التكليفات.

من ناحية أخري، شدد المحافظ على متابعة إجراءات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وخاصة بالقرى . وفي سياق متصل كرم محافظ الوادي الجديد خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، اليوم، عدد من التنفيذيين المتميزين في أداء مهام عملهم .

وشمل التكريم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم و محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي و عايدة عبد الهادي مدير مركز إعداد الأسر المنتجة و أحمد علي رئيس قطاع شمال وسط مدينة الخارجة والمهندس محمد عبد اللاه رئيس قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز الخارجة .

كما تم تكريم رؤساء القرى الأعلى في نسب تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وأعضاء الطاقم الطبي وهم سيد حسين - أحمد نزيه (قرية الكفاح بالفرافرة) أحمد محمد - مديحة عبد المحسن (قرية بولاق بالخارجة) نميري حسين - أحمد عبد الباسط (قرية جدة بباريس) بالإضافة إلى تكريم المواهب المتميزة في الشعر وهما الطالبة أسماء طه والطفلة دانا محمد.