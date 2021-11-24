محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائى

المنيا – حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية واملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، قاد نائب محافظ المنيا، حملة لإزالة عدد من الحالات والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بمركز المنيا، حيث تم إزالة حالتي تعد بقرية دمشاو هاشم وتم معاينة حالة بناء مخالف بقرية منشية الدهب ، ووجه نائب المحافظ بتنفيذ أعمال الازالة للمبنى المخالف ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، جاء ذلك بحضور، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي والمهندس محمود عبدالله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.



وأكد نائب المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لكافة حالات التعد بالبناء المخالف والعشوائي، حيث يجري رصد الحالات المخالفة من خلال وحدة المتغيرات المكانية بنطاق كل مركز.



وخلال جولته لمتابعة الاعمال، تفقد نائب المحافظ السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي، والتي تعمل كمنفذ خدمات الكترونية متنقلة بقرية صفط الخمار ، لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق النائية والعالية الكثافة، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة.



وتابع نائب المحافظ عدد من طلبات المواطنين وإجراءات التقديم داخل السيارة المتنقلة، حيث وجه بالإسراع في ميكنة الدفاتر داخل الوحدة المحلية ودعم الوحدة المحلية بأجهزة حديثة، ضمن تنفيذ توجهات الحكومة للتحول الرقمي في كافة الخدمات ، وفي إطار تنفيذ رؤية مصر2030 .



كما تابع "ابوزيد" مدى تلقي العاملين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بعدم دخول العاملين مقار عملهم منذ 15 نوفمبر الجاري، بعد أن يتم تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.





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جولة للمتابعة



رصد التعديات







