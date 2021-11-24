محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية المعصرة بملوى

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد. جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وممثلي جهاز التعمير، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وقال المحافظ، فى بيان له اليوم،إنه يجرى تنفيذ 406 مشروعا في 16 قطاعًا بقرى مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وخلال جولته تابع المحافظ أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الاعدادية المشتركة، ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وموقع انشاء الوحدة الصحية بالقرية.

واستمع المحافظ إلى عدد من أهالي القرية ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية، وأهم المشاكل والتحديات بالقرية للعمل على حلها وتلافي كافة العقبات، مطالباً إياهم بالحفاظ على الإنجاز الذي تحقق من خلال المبادرة الرئاسية، مشيراً إلي أن قرية المعصرة تحظي بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي ستساهم في تحسين حياة الكثير من المواطنين وتحقيق حياة كريمة حقيقية، وناشد الأهالي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتلقي لقاح فيروس كورونا.



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمعصرة بملوي



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية المعصرة



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بملوي



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة



