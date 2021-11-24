محافظ المنيا: إزالة 1190 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة منذ بدء الموجة 18

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وعلى مصارف الرى والموارد المائية، أسفرت خلال الفترة من 6 نوفمبر، وحتى 23 نوفمبر الجاري، عن إزالة 1190 حالة تعدى بالبناء والزراعة على أراضى أملاك الدولة، منها، 1157 حالة تعدى بالبناء على مساحة 5304 متر مربع، و 33 حالة تعدى بالزراعة على مساحة فدان و20 قيراط و31 سهم.

وأكد المحافظ ،فى بيان له،على استمرار جهود الوحدات المحلية فى متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

أشار المحافظ إلى أن الحملات تتم بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضى أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.