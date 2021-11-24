محافظ المنوفية يتفقد مستشفى السادات المركزى ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بقسم عزل كورونا وقسم الغسيل الكلوي بمستشفى السادات المركزي تقديراً لجهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى ، مشيداً بمستوى التجهيزات وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى ، كما وجه المحافظ بتوفير تروسيكل لأحد مرضى الغسيل الكلوي مع إمكانية إيجاد فرصة عمل له بالقطاع الخاص تساعده علي أعباء المعيشة ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمستشفى السادات المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، رافقه نائبه محمد موسى ، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ، ومدير مستشفي السادات المركزي .



وخلال تفقده لوحدة الغسيل الكلوي وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد خطاب لوزير الصحة بشأن شكوي أحد المرضى يتضرر من عدم توافر حقن بدائل الدم ( أدريكس ) ، وتفقد محافظ المنوفية أقسام المستشفى وأطمئن على انتظام سير العمل وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية،مؤكداً حرص المحافظة على توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية،موجهاً مدير المستشفى بإعداد حصر بكافة المستلزمات الطبية اللازمة لمخاطبة الوزارة بتوفيرها فورا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين،كما تفقد المحافظ وحدة العلاج الطبيعي وأستمع عن شرح تفصيلي عن آلية العمل بالوحدة وتقديم العلاج للمرضى.

وتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة غرف العمليات ( 2،1) وغرف الإفاقة مشيداً بمستوى التجهيزات الحديثة ، مؤكداً على ضرورة تقديم الخدمات الطبية بالمستوى اللائق والمميز للمرضى ، كما حرص المحافظ علي تفقد غرف عزل كورونا للاطمئنان على الحالة العامة للمرضى.



واختتم محافظ المنوفية جولته بزيارة تفقدية لجامعة مدينة السادات ، كان في استقباله الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات ، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ، حيث تناول اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأخر مستجدات إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة السادات ، وأكد المحافظ علي تقديم الدعم الكامل للجامعة لما لها من دور رائد ومميز باعتبارها شريك أساسي في خطط التنمية بنطاق المحافظة ، هذا وقد أعرب رئيس جامعة مدينة السادات عن تقديره لمجهودات المحافظ ، مؤكداً على مدى التعاون الدائم والمشترك بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.