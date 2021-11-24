اليوم السابع
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محافظ القليوبية: إزالة 580 حالة تعد على النيل والري والصرف والزراعة بالمدن

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:52 م
محافظ القليوبية: إزالة 580 حالة تعد على النيل والري والصرف والزراعة بالمدن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، التي بدأتها المحافظة فى 6 نوفمبر الجاري ومستمرة حتى 26 نوفمبر 2021،وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراض الري والنيل والصرف، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب، وتنفيذا للقانون.

وأكد المحافظ أنه جرى تنفيذ 580 قرار إزالة للمخالفات "النيل، والرى، والصرف، والطرق والكبارى، والسكة الحديد والزراعة"، على مساحة 45514م، وذلك خلال المرحلة الثالثة التى يتم العمل بها حاليا، ومن المقرر أن تنتهى فى 26 نوفمبر الجارى.

وأضاف محافظ القليوبية، استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أراض أملاك الدولة، التى لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وأوضح المحافظ، أن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 18، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.

وأشار "الهجان"، إلى أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، موضحا أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضي الدولة وحق الشعب.


اخبار القليوبية

إزالة التعديات

املاك الدولة

املاك الرى

مخالفات البناء

تقنين وضع اليد

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