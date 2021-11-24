اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد تلقى طلاب المدارس الثانوية للقاح ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:42 م
محافظ الغربية يتفقد تلقى طلاب المدارس الثانوية للقاح ضد فيروس كورونا محافظ الغربية يتفقد تلقي طلاب المدارس الثانوية للقاح ضد فيروس كورونا
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،صباح اليوم،تلقى طلاب المدارس الثانوية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد وذلك بالمدرسة النسيجية المشتركة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم،والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة.

وخلال لقائه بالطلاب أكد المحافظ، فى بيان له اليوم،على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على البعد عن التجمعات قدر الأماكن، موجهاً الطلاب بتوعية ذويهم بضرورة تلقي اللقاح حرصا على سلامتهم.

وأضاف محافظ الغربية إلى أنه تم تطعيم جميع العاملين بجميع الوحدات المحلية بنسبة بنسبة 100 من المستهدف ، حيث تم تطعيم 11127 موظف بالجرعة الأولى وتطعيم 5188 بالجرعة الثانية وجاري تطعيم باقي العاملين بالجهات الحكومية بنسبة تخطت الـ 95% ، لتصل نسبة من تلقوا اللقاح في الغربية إلى 1455211 مواطن. يذكر أن عملية تلقي طلاب المرحلة الثانوية اللقاح تتم داخل جيمع الإدارات الفرعية ومستمرة حتى تلقي الجميع للقاح.


محافظ الغربية

تعليم الغربية

وكيل صحة الغربية

تلقيح طلاب المدارس بلقاح كورونا

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