محافظ الشرقية يوجه بسرعة إصلاح ماسورة مياه بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة إصلاح ماسورة مياه بشارع جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وذلك بعد ما انفجرت وتسببت في غرق الشارع بالمياه وتعطيل الحركة المرورية.



ذلك في إطار متابعة المحافظ لشكاوي المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها فى أسرع وقت، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بما يضمن الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.



وعلي الفور ، قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتشكيل لجنة بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة منيا القمح لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لخط المياه وشفط المياه المتراكمة من الشوارع.



وأكد رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه جارى الانتهاء من إصلاح الماسورة، وشفط المياه المتراكمة بالشارع، وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وعبور المواطنين، تأكيداً على سرعة الاستجابة، وتقديم الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.