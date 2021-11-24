محافظ الشرقية يؤكد تقديم الدعم لنادى المحافظة الرياضى ومجلس إدارته الجديد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادي الشرقية الرياضى، ومجلس إدارته الجديد، وذلك لاستكمال ممارسه أنشطته الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور حمدى مرزوق، رئيس مجلس إدارة النادى، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد فى حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

بدأ المحافظ اللقاء بتقديم التهنئه لمجلس الإدارة الجديد بعد فوزه في انتخابات النادي ونيل ثقه الجمعية العمومية متمنيا لهم التوفيق والسداد والإرتقاء بكافه الخدمات التي يقدمها نادي الشرقية الرياضي.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية أن فريق الشرقية لكره القدم إسم كبير وعريق يتطلب منا جميعاً دعمه ومساندته ليعود مرة أخرى للمشاركة في الدوري الممتاز لكره القدم ، الأمر الذي سيسعد الملايين من أبناء المحافظة، وسنسعي جاهدين لتلبيه كافة إحتياجاته، وحل مشاكله مع الإهتمام بفريقي الشرقية للهوكي رجال وسيدات لاستمرار حصد البطولات، والتربع علي عرش القارة الأفريقية.

وأعرب الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية الرياضي عن سعادته لاستقبال المحافظ لأعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي ، مؤكدا أنه جاء محملا برسالة حب من أعضاء الجمعية العمومية لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم، والمستمر للنادي والارتقاء بكافة الخدمات الاجتماعية والثقافية وتحقيق المزيد من الإنتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

وقال رئيس نادى الشرقية، جئنا اليوم للتنسيق والتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي، لتذليل كافة المشكلات والعقبات أمام النادى وكذلك تعظيم موارده بما يحقق الإستقرار لمجلس الإدارة والنهوض بالخدمات المؤاده لأعضاء الجمعية العمومية.

كما تطرق اللقاء إلى مطالبة أعضاء مجلس الإدارة لخوض مباريات فريق الشرقية لكرة القدم علي ملعب استاد جامعة الزقازيق لتحقيق الإستقرار للاعبين وكذلك توفير وسيله انتقال إضافية لتوفير نفقات التنقل للاعبي كرة القدم والهوكي بالإضافة إلي بحث إمكانية التنسيق مع هيئة الأوقاف لإستغلال قطعه أرض علي مساحة 21 فدان بنظام حق الانتفاع لإنشاء أكاديمية هوكي أو ملعب كرة قدم في إطار خطه تطوير البنية الأساسية لنادي الشرقية .

وفي نهاية اللقاء وجه رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي الدعوة لمحافظ الشرقية لزيارة مقر النادي وحضور أول اجتماع مجلس إدارة والمشاركة في دعم الخطط المستقبلية للنهوض بكافة الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية وطرح الرؤى والأفكار الاستثمارية لتعظيم موارد النادي .