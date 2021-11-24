محافظ الدقهلية يؤكد دعمة المستمر لنادى المنصورة ومجلس الإدارة

الدقهلية شريف الديب

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالعميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الجديد وأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وتناول اللقاء استعراض عددا من المقترحات والرؤي والأفكار التي تستهدف الارتقاء بنادي المنصورة والخطة المستقبلية لانشطة وأعمال النادي في كافة المجالات الرياضية الاجتماعية والثقافية، وقد أكد "مختار" علي تقديم كافة اوجه الدعم اللوجيستي للنادي ليعود الي سابق عهده باعتباره النادي الأول بمحافظة الدقهلية.

كما أكد "مختار" على ضرورة إعداد خطة تستهدف الارتقاء بالنادي في جميع المجالات من خلال مجلس الإدارة، وكذا إعداد دراسة جدوي بأية مشروعات جديدة يتطلب النادي تنفيذها.

وأشار المحافظ إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ليتميز فريق كرة القدم بالنادي ليصعد من الدوري الممتاز ب إلي الدوري الممتاز، لإسعاد جماهير النادي بنطاق محافظة الدقهلية.

وفي نهاية اللقاء سلم رئيس نادي المنصورة درع النادي لمحافظ الدقهلية تقديرا وعرفانا لدعمه ومساندته للنادي وأنشطته.

حضر اللقاء محمد رزق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعماد الجندي أمين الصندوق، والدكتور إسلام مسعد، والمهندس محمد أنور، والكابتن مصطفي صبري، والكابتن ميدو فاضل، والمهندس عبد الرحمن المنسي والمهندس حسن بادع أعضاء مجلس إدارة النادي.