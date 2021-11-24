محافظ البحيرة يتفقد مبنى دار رعاية المسنين الجديدة بالابعادية بـ 29 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين القادرين وغير القادرين على خدمة أنفسهم، والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية، تعويضاً لهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع .



واصل محافظ البحيرة جولته التفقدية لتفقد عدد من المشروعات للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أستهلها بتفقد مدرسة حمدي سلامة الإبتدائية، حيث قام المحافظ بتفقد دار رعاية المسنين الجديدة بقرية الأبعادية والتى تم الإنتهاء من أعمال الأحلال والتجديد بها، والمقامة على مساحة 800 م٢ والمكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية ويضم كل دور 16غرفة للنزلاء بالإضافة إلى خدمات كل دور والخدمات الرئيسية بالدور الأرضي بتكلفة إجمالية 29 مليون جنية حيث تجاوز نسبة التنفيذ 80 %.



رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشموني - السكرتير العام، اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد، ومحمد السيد - وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، و كامل غطاس - رئيس مركز ومدينة دمنهور .



وفى سياق أخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي رؤساء المراكز والمدن ، باستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات، للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير 18 محضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية ومصادرة 14 شيشة بمركز ومدينة كوم حمادة، كما تم غلق غلق ورشه بابوحمص لعدم الترخيص.

وفي ذات السياق ولإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام تم رفع 515 حالة إشغال طريق مخالفه بالمدن والمراكز عبارة عن :-

- 149 مخالفة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بكفر الدوار عبارة عن فروشات، كراسي، ولافتات بنطاق عدة شوارع ( القسم، صلاح الدين، 26 يوليو ، بورسعيد، احمد عرابي) كما تم مصادرة 22 شيشة.

- 241 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بمدخل ايتاي البارود والسوق.

- 50 حالة اشغال طريق مخالفة مابين ثابت ومتحرك بالدلنجات عبارة عن شمسيات وكراسي وموازين وكذلك 75 حالة إشغال طريق مخالفة برشيد

كما أكد اللواء هشام آمنة على إستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، يأتى هذا فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

هذا وقد نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات . أسفرت عن الكشف على 1637حالة من اهالى القرية.

وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على ( 433 باطنة - 236 جراحة - 400 أطفال - 52 تنظيم أسرة - 109 نساء وتوليد - 97 أسنان - 185 مسالك - 125 جلدية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والاشعه وصرف العلاج للحالات بالمجان، مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة .





وفى سياق أخر نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي بالتعاون مع وحدة السكان بالديوان العام، برئاسة كريمة السلاموني ندوة توعوية حول (الأسرة في الإسلام) بقاعة مجلس قرية سمخراط بمركز الرحمانية حاضر فيها الشيخ بسيونى القطرى - مدير إدارة اوقاف الرحمانية ،يأتى هذا تحت رعاية اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة وتفعيلاً لتوجيهاته بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.