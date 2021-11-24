لا تتناوله بدون طبيب.. تعرف على أضرار الأسبرين على صحة قلبك

كتبت إيناس البنا

يُنظر إلى الأسبرين عمومًا على أنه علاج سريع للعديد من المشكلات بما في ذلك الحمى والألم والالتهاب، في بعض الحالات يتم استخدامه أيضًا لعلاج أو منع مشاكل أكثر خطورة مثل النوبات القلبية وألم الصدر وغيرها.

لكن هل من الآمن حقًا تناول الأسبرين؟ هل هناك آثار جانبية لتناول هذا الدواء؟ وجدت دراسة جديدة في مجلة ESC Heart Failure Journal أنه قد يسبب بعض الضرر للقلب، واستخدام الأسبرين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل تناول الأسبرين خطير على قلبك؟



بالنسبة للعديد من الأشخاص، يعتبر الأسبرين وسيلة فعالة من حيث التكلفة لعلاج مشاكل مثل الحمى والالتهابات، لكن لا يبدو هذا خيارًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بقلبك، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC).

وفقًا لنتائج الدراسة، يمكن أن يؤدي تناول الأسبرين إلى زيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 26 %، تشمل العوامل الأخرى المرتبطة بزيادة المخاطر التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

قال مؤلف الدراسة الدكتور Blerim Mujaj من جامعة فرايبورج بألمانيا: "هذه هي الدراسة الأولى التي تشير إلى أنه من بين الأفراد الذين لديهم عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بفشل القلب، فإن أولئك الذين يتناولون الأسبرين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحالة لاحقًا من أولئك الذين لا يستخدمون هذا الدواء.

وبينما تتطلب النتائج تأكيدًا، فإنها تشير إلى أن الصلة المحتملة بين الأسبرين وفشل القلب لا تزال بحاجة إلى توضيح .

يزيد تناول الأسبرين من مخاطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 26٪



قال الباحثون إن تناول الأسبرين ارتبط بزيادة فرصة الإصابة بالتهاب الكبد الجديد بنسبة 26٪، كما ارتبط تناول الأسبرين بفرصة متزايدة بنسبة 26٪ لتشخيص قصور القلب الجديد من تلقاء نفسه.

كرر الباحثون التحليل بعد مطابقة مستخدمي الأسبرين وغير المستخدمين لمتغيرات مخاطر قصور القلب للتأكد من أن النتائج كانت متسقة، وتم ربط الأسبرين بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 26٪ في هذا التحليل المطابق.

بعد إزالة المشاركين الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية، أجريت الدراسة للتحقق مرة أخرى من النتائج، ارتبط استهلاك الأسبرين بزيادة بنسبة 27٪ في حالات قصور القلب الحاد لدى 22690 مشاركًا، ونسبة (74٪) كانوا خاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية.