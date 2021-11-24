كوريا الجنوبية وكوستاريكا تتفقان على تعزيز التجارة والاستثمار

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كشفت وزارة الصناعة بكوريا الجنوبية، أن كبار مسؤولي التجارة في كوريا الجنوبية وكوستاريكا عقدوا اجتماعا مطولا لمناقشة سبل تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، اليوم الأربعاء، قام وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو ووزيرة التجارة الخارجية في كوستاريكا أندريس فالينسيانو ياموني بمراجعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وأمريكا الوسطى، واتفقا على العمل بشكل أوثق على زيادة تسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.

ونفذت كوريا الجنوبية و5 دول في أمريكا الوسطى - كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراجوا - اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بهم بالكامل في مارس عام 2021.

وأفاد يو بأن الاتفاقية التجارية ساعدت في تعزيز التبادلات والاستثمار بين البلدين، ومن المتوقع أن تساعد بشكل أكبر في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وفي العام الماضي، بلغ حجم صادرات كوريا الجنوبية إلى كوستاريكا 111.12 مليون دولار مع وصول الواردات إلى 156 مليون دولار وفقا لبيانات حكومية.