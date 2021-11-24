اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 07:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كل ماتريد معرفته عن منظومة التخطيط المصرية وانجازاتها

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 07:00 م
كل ماتريد معرفته عن منظومة التخطيط المصرية وانجازاتها وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل مصر على امتلاك منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعًال.

 

ما أهمية إنشاء بنية معلوماتية مكانية؟

 
إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله،
 

دور وزارة التخطيط فى تطوير منظومة التخطيط المصرى؟

 
تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومى شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموى الاستثمارى، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
 

ما اهم انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية؟

 
تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات.
وتطوير 292 مركز فرعى داخل المحافظات على مستوى الجمهورية
إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطى جمهورية مصر العربية
إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطى الأماكن المؤهولة بالسكان
ترشيد أوجه الإنفاق الحكومى والجهد المتكرر فى شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتى وصل التقدير السنوي لإستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصرى
توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة يؤدى إلى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف
 
إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائى للجهات الحكومية المعنية (65 جهة حكومية و27 محافظة
إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات
متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء
تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة .........)   
 
وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية فقد تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات
تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعى داخل المحافظات على مستوى الجمهورية
إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومى بإجمالى 571,000 متغير حتى الآن
 
متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها

البنية المعلوماتية

منظومة التخطيط المصرية

وزاره التخطيط

مشروع البينة المعلوماتية المكانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التخطيط 8.1 مليار جنيه حصيلة لجنة استرداد أراضى الدولة فى 2019

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:07 ص

التخطيط: مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية لجذب للاستثمار الأجنبى فى 2020

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:20 ص

التخطيط: مراجعة دراسة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:33 م

التخطيط: 450% زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية لمحافظات الصعيد خلال 5 سنوات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:29 م

التخطيط: الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير قبل منتصف ديسمبر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:28 م

توفير مياه نظيفة لقرى حياة كريمة تستحوذ على 43%من 200 مليار جنيه مرحلة أولى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة