كل ماتريد معرفته عن منظومة التخطيط المصرية وانجازاتها

كتبت أسماء أمين

تعمل مصر على امتلاك منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعًال.

ما أهمية إنشاء بنية معلوماتية مكانية؟

إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله،

دور وزارة التخطيط فى تطوير منظومة التخطيط المصرى؟

تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومى شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموى الاستثمارى، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

ما اهم انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية؟

تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات.

وتطوير 292 مركز فرعى داخل المحافظات على مستوى الجمهورية

إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطى جمهورية مصر العربية

إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطى الأماكن المؤهولة بالسكان

ترشيد أوجه الإنفاق الحكومى والجهد المتكرر فى شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتى وصل التقدير السنوي لإستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصرى

توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة يؤدى إلى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف

إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائى للجهات الحكومية المعنية (65 جهة حكومية و27 محافظة

إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات

متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء

تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة .........)

وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية فقد تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات

تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعى داخل المحافظات على مستوى الجمهورية

إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومى بإجمالى 571,000 متغير حتى الآن

متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها