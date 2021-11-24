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كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطنى بالتزامن مع الذكرى 48 لنصر أكتوبر

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:05 م
كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطنى بالتزامن مع الذكرى 48 لنصر أكتوبر كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطنى بالتزامن مع الذكرى 48
كتب زكى القاضى

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احتفلت كلية القادة والأركان باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية، والذى يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 بحضور (24) ملحقا عسكريا من الدول الشقيقة والصديقة.
 
بدأت الاحتفالية بعرض تقديمى بواسطة دارسين مصريين ووافدين من الدورة (71) أركان حرب عام لجمهورية مصر العربية تضمن ( الموقع الجغرافى والمناخ والاستثمار والتنمية ورؤية مصر 2030 فى مختلف المجالات). 
 
وتضمنت الاحتفالية معارض للأعمال الفنية والتراثية والنماذج الخاصة بحرب أكتوبر والمشروعات التنموية الاستراتيجية نفذها طلبة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكذلك معارض للمطبوعات والملصقات والإصدارات والكتب الخاصة بهيئة الاستعلامات المصرية وهيئة تنشيط السياحة وتخللت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والفنون الشعبية.
 
واختتمت الاحتفالية بقيام رئيس رابطة الملحقين العسكريين بجمهورية مصر العربية ملحق دفاع المغرب بتقديم درع الرابطة لمدير الكلية وإهداء درع الكلية لرئيس الرابطة.
 
وألقى مدير كلية القادة والأركان كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور مؤكداً أن الإحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية والذى يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 هو توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مشيراً إلى أن مصر ستظل دوماً مؤمنة بأجيال تتواصل وتتعاقب على تبادل المسئولية وحمل الأمانة لتظل راية الوطن خفاقة . 
 
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القوات المسلحه

القاده والاركان

حرب اكتوبر

الجيش المصرى

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