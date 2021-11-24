قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جدول اختبارات شهرى أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائى

كتب لؤى على

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد اختبارات شهرى أكتوبر ونوفمبر للصفين الرابع الابتدائى للعام الدراسى 2021-2022، وتبدأ الاختبارات يوم 5 ديسمبر بمادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويوم 6 ديسمبر لمادتى اللغة العربية والخط والمهارات المهنية، و7 ديسمبر لمادتى العلوم والدراسات الاجتماعية، ويوم 8 ديسمبر اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات، ويوم 9 ديسمبر مادة الرياضيات.

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية عدد من الضوابط الخاصة باختبار شهرى أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائى ، حيث يكون الاختبار بالمعهد تحت إشراف شيخ المعهد والتوجيه ويتم وضع الأسئلة من جانب مدرس المادة تحت إشراف شيخ المعهد، ويتم الاختبار في المواد غير الأساسية من قبل إدارة المعهد، ويتم تقييم اختبار شهرى أكتوبر ونوفمبر من 30 درجة، على ان يكون امتحان الفصل الدراسى الأول من 30 درجة ويضاف إليها 35 درجة مهام أدائية، و 5 درجات مواظبة ويكون المجموع 100 درجة لكل فصل دراسى لكل المقررات الأساسية وتحسب في نهاية الفصل الدراسى وكذلك في الفصل الدراسى الثانى، ويؤخذ المتوسط الحسابى للفصلين بالقسمة على 2 ويعطى للطالب من خلال ألوان.

ولا تعلن نتيجة الفصل الدراسى الأول ويعلم الطالب بالنتيجة في نهاية الفصل الدراسى الثانى، وبالنسبة لمادة القيم واحترام الآخر ، تقويم تكوينى، يقيم المعلم سلوك الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها الكتاب المقرر باستخدام مقياس الأداء ، وفيما يخص المقرارات الدراسية غير الأساسية " التربية الرياضية، والتربية الفنية والتوكاتسو ، ويعتبر الطالب ناجحا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص لكل منها، ومن يقل حضوره عن ذلك يعتبر راسبا في المقرر.