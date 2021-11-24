"قتلوه لسرقة توك توك وهاتف محمول".. كشف لغز العثور على جثة سائق البحيرة

كتب أحمد الجعفرى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص سائق فى رشيد، وأقر والده بعدم تواجد مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بنجله.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) حيث اختمر فى ذهنهما القيام بسرقة إحدى مركبات "توك توك" والتخلص من قائدها وحال تواجدهما بمدينة رشيد استوقفا المجنى عليه بمركبة التوك توك وطلبا منه توصيلهما لمدينة أدكو ولدى سيرهم بالطريق المشار إليه قام أحدهم بالتعدى على المجنى بحجر وأفقده الوعى واستوليا على مركبة "التوك توك " والهاتف المحمول .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بقيامهما بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بمركبة التوك توك بإلقائها بأحد المصارف وبيع مركبة التوك توك (لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار "سيء النية") أمكن ضبطه ومركبة التوك توك المستولى عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.