فوائد صحية مذهلة للقلقاس فى الشتاء.. ينظم السكر ويخلصك من الوزن الزائد

كتبت مروة هريدى

يستخدم القلقاس في إعداد العديد من الوصفات اللذيذة، هذه الخضراوات الجذرية غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سى وهـ والنشا المقاوم، ويشتمل القلقاس على العديد من الفوائد الصحية خاصة فى فصل الشتاء، مثل الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

القلقاس من الخضراوات التى تظهر فى فصل الشتاء، ولأنه غني بالألياف، فهو فعال أيضًا في رحلة إنقاص الوزن، لأنه يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

فوائد جذر القلقاس



جذر القلقاس هو مصدر كبير للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات C وE، ويقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، والتي تشمل تحسين إدارة نسبة السكر في الدم وصحة الأمعاء والقلب.

على الرغم أن القلقاس نباتًا نشويًا إلا أنه يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات التي تعتبر رائعة للتحكم في نسبة السكر في الدم، والألياف والنشا المقاوم، كما أنه يبطئ عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات الأخرى، ويمنع حدوث طفرات في نسبة السكر في الدم خاصة بعد تناول الوجبات.

ويوصى خبراء التغذية بضرورة تضمين القلقاس فى نظامنا الغذائى فى فصل الشتاء، لتحقيق أقصى فائدة من هذه الخضراوات الجذرية النادرة.



القلقاس