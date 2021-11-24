فنون جميلة الإسكندرية تفتتح معرض "أنشوده الحب والسلام"

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، معرض "أنشودة الحب والسلام" للدكتورة سناء عبدالله رياض، بمقر الكلية ويضم عدد من اللوحات الفنية المميزة.

حضر الافتتاح الدكتور نجوان شحاته وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد كشك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أساتذة قسم النحت منهم الدكتورة منى فؤاد رئيس قسم النحت، والدكتور عبدالرازق محمد السيد، والدكتور طارق زبادي، وطلاب الكلية.

وكان قد أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، أنه يتم بحث إنشاء لجنة متخصصة لتسويق البرامج التعليمية بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية.

وأضاف الغندور فى بيان، أن هذه اللجنة ستكون منوطة بوضع خطة لتسويق البرامج التعليمية المختلفة بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بغية جذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية، ولفت الغندور أن تسويق البرامج التعليمية بالجامعة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية التي وضعها الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية لتحقيق تدويل التعليم وتحقيق تكامل تام بين البرامج التعليمية المختلفة واحتياجات سوق العمل، وتعريف الجمهور بالبرامج التعليمية المختلفة التي تقدمها لهم جامعة الإسكندرية.

وأضاف الغندور أن تسويق البرامج التعليمية أصبح اتجاه عالمي تنتهجه العديد من الجامعات الدولية لكونه عنصرا هاما جدا في الاعتماد على التمويل الذاتي للمؤسسات الكبرى.