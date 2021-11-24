غرق 5 مهاجرين قبالة سواحل كاليه فى فرنسا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، غرق 5 مهاجرين في حادث غرق زورق قبالة سواحل كاليه في فرنسا.

وفى وقت سابق، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 15 شخصا كانوا يقومون بتسهيل حركة غير شرعية للمهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة، حيث ساعد المهربون ومعظمهم من مواطني رومانيا وباكستان وفيتنام، المهاجرون على عبور القناة الإنجليزي والوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، ويُعتقد أن على كل شخص دفع ما بين 3000 يورو و6000 يورو من أجل نقله إلى المملكة المتحدة.

ونقل موقع شنجن فيزا تصريحات ضابط الشرطة الذى بدأ التحقيق فى أكتوبر 2020 ، قائلًا إن مجموعة التهريب تتكون من مجرمين خططوا لكل شيء بعناية من تواطؤ السائقين إلى الداعمين الماليين.