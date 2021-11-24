عودة حركة معديات مدينتى بورسعيد وبورفؤاد بعد التوقف بسبب الشبورة

بورسعيد محمد فرج

عادت حركة معديات مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، وتم فتح المرفق لنقل المواطنين من وإلى المدينتين، لتوجهم إلى العمل بالمصالح الحكومية والمديريات ومجمع المحاكم واستئناف حركة معدية بورفؤاد بعد توقف دام ما يقرب من ساعتين، وذلك نتيجة الشبورة المائية الكثيفة التى أدت إلى انعدام الرؤية أمام السيارات بوجه عام، فضلا عن إصابة الشوارع والميادين بشلل مرورى تام.



وكانت قد توقفت حركة معديات مدينتى بورسعيد وبورفؤاد منذ الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى أدت إلى انعدام الرؤية بالمجرى الملاحى بقناة السويس، فضلاً عن إصابة الشوارع والميادين بتكدس السيارات.



ورصدت عدسة اليوم السابع، توقف السيارات بالشوارع والميادين خشية وقوع حوادث بالطريق العام.



ومن جهة أخرى، قامت هيئة قناة السويس، بفتح كوبرى النصر أمام السيارات القادمة من بورسعيد / بورفؤاد لتسيير حركة المرور للعاملين بالمحاكم والديوان والمديريات وكافة المصالح الحكومية.





عودة حركة المعديات بعد توقفها



عودة حركة المعديات ونقل المواطنين من وإلى المدينتين



عودة حركة معديات مدينتى بورسعيد بورفؤاد