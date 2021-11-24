اليوم السابع
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عودة الشبورة بكثافة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:28 م
عودة الشبورة بكثافة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل شبورة مائيه -أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على  جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
- يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على  جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.
 
- اعتبارا من يوم الخميس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية .
 
- الأربعاء 24 نوفمبر:
 
شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- يوم الخميس 25 نوفمبر: 
 
شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- يوم الجمعة 26 نوفمبر وحتى الإثنين  29 نوفمبر: 
 
شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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