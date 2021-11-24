"علقة ساخنة".. أهالى الإسماعيلية ضبطوا شخصا بتهمة خطف طفلة..والمتهم ينفى.. لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، لكشف تفاصيل قيام عدد أهالى قرية المنايف، بمركز ومدينة أبو صوير، بضبط أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب، بإدعاء سابقة محاولته خطف طفلة، وتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالضرب لمحاولته خطف طفلة.

كان قد تداول مقطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعى، متضمناً ضبط عدد من الأهالى لأحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب بادعاء سابقة محاولته خطف طفلة بالإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إنه بالفحص تبين تقدم أحد المواطنين ببلاغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية بضبط أحد الأشخاص بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تم التقابل مع "سائق، مقيم بذات الناحية"، وبسؤاله أقر بقيام أحد الأشخاص محاولة خطف "ابنته، 7 سنوات" منذ بضعة أيام أثناء لهوها أمام المنزل، وبتاريخ الواقعة شاهد المذكور حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات فقام بالإمساك به، وتبين أنه "بدون عمل، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، "مصابًا بكدمات وسحجات بالوجه".

بمواجهة المذكور أنكر ارتكابه للواقعة، واتهم المبلغ وآخرين بتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته، ولم يعلل سبب اتهامهم له، كما تم إلقاء القبض على المواطنين المتهمين بالتعدى على سائق التروسكيل وتقيده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.