"عبد الرحمن" أمينا و"آلاء" أمينا مساعدا لاتحاد طلاب الثانوية العامة بقنا

صابر سعيد

شهدت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية، وتشكيل المكتب التنفيذى على مستوى المديرية، تحت رعاية الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحضور إيهاب على محمد، مسئول اتحاد طلاب المديرية، والأعضاء الفنيين بتوجيه عام التربية الاجتماعية، وأحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الطالب عبد الرحمن بشر عبد الرحمن، إدارة قوص، بمنصب أمين الاتحاد، والطالبة آلاء حمادة شمروخ، من إدارة نجح حمادى، أمين مساعد، الطالبة رغدة سعد عبد الحميد، إدارة فرشوط، مقرر اللجنة الاجتماعية، الطالبة نورهان محمد على، إدارة ابو تشت، مقرر اللجنة العلمية بالتزكية، الطالبة دينا احمد عبد الله، إدارة قفط، مقرر اللجنة الدينية والثقافية، الطالب محمود محمد رضوان، إدارة ابو تشت، مقرر اللجنة الرياضية، الطالب مصطفى ايمن مرسى، إدارة نقادة، مقرر اللجنة ألفنية بالتزكية.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم، الطلاب الفائزين، مطالبا بالترابط والتماسك وحسن التصرف فيما بينهم للتغلب على المشكلات والعمل ضمن فريق وأحد حتى يعود بالإيجاب على تعليم قنا.