ظهور قبعات "بابا نويل" على تماثيل بارتفاع 50 مترا فى جامعة كامبريدج يثير الغموض

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الغموض لا يزال يحيط بالعقل المدبر وراء وضع قبعات "بابا نويل" على رؤوس تماثيل على ارتفاع 50 مترا فى كنيسة سانت جون كوليدج المتواجدة داخل جامعة كامبريدج.

ورصد المصور مارتن بوند الملابس الاحتفالية لأول مرة في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم الإثنين الماضى، ويعتقد المصور أن "طالب" وراء وضع هذه القبعات.



أحد التماثيل فى كامبريدج

ويُعتقد أن الجاني استخدم طائرة بدون طيار أو تسلق المبنى ووضع القبعات على المنحوتات الحجرية في كنيسة سانت جون كوليدج. وقال إن من وضعهم هناك لا بد أنه تسلق جدران الكنيسة الضخمة لأن الحارس أخبره أنه لم يتم تسجيل خروج أي مفتاح.

وقال لبي بي سي: " يعتقد بعض الناس أنهم وضعوا بواسطة طائرة بدون طيار ، لكنهم صعدوا إلى هناك بالتأكيد. أخبرني أحد الحراس أنه لم يتم تسجيل خروج أي مفتاح ، لذلك لم يتم وضعهم من الداخل ، لقد تم ذلك من الخارج."

واكتشف بوند القبعات الثلاث خلال صورته اليومية للمدينة فى إطار مشروعه سلسلة "مذكرات كامبريدج" ، التي قام بها لمدة عشر سنوات.

وأدى اكتشافه إلى تكهنات واسعة النطاق حول كيفية تمكن المخادع الجريء من فعل ذلك.



أحد تماثيل كامبريدج

وأشار آخرون بإصبع الاتهام إلى عمل "المتسلقين الليليين" في كامبريدج - وهي مجموعة سرية تقوم بتوسيع مباني المدينة تحت جنح الظلام. لكن البعض زعم أن القبعات كانت مجرد مزحة قام بها طلاب جريئون بين عشية وضحاها.

وشُيِّدت كنيسة سانت جون كوليدج في ستينيات القرن التاسع عشر لتحل محل كنيسة أصغر كانت قائمة هناك منذ القرن الثالث عشر.