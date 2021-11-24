طقس الخليج.. صحو فى السعودية والإمارات ‎ومعتدل بالكويت ‎

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الاربعاء، فى السطور التالية:-
السعودية:
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ان تكون السماء من صحو الى غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل. في حين توالى درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة. كما تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها الى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.
الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحو رطب إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً فيما تميل درجات الحرارة للاخفاض، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الكويت:
وفى الكويت يكون الطقس اليوم معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
وفى المساء مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
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