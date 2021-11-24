طقس الإسكندرية الآن.. أجواء غائمة مع سيولة مرورية بالكورنيش.. لايف وصور

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول حالة جو الإسكندرية بعد موجة الطقس السيئ، حيث شهدت المحافظة أجواء غائمة وسيولة مرورية وتحسن فى الأجواء الجوية، حيث سادت أجواء الخريف، وسجلت الإسكندرية اليوم 24 درجة فى العظمى و14 درجة فى الصغرى.



من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على انتظام الدراسة بجميع المدارس، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية اليوم الأربعاء، وذلك بعد التعامل مع جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.





أجواء غائمة مع سيولة مرورية على الكورنيش



الطقس



حالة الجو



حالة الطقس بالإسكندرية



حالة الطقس



طقس الإسكندرية الآن .. أجواء غائمة مع سيولة مرورية على الكورنيش



طقس الإسكندرية الآن



طقس الإسكندرية