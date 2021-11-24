ضحايا عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية: أوهمونا بعدم تأثر جسمنا بانتزاع الكلى

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال المجني عليهم ضحايا عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث كشف الضحايا أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا مكون من أطباء وآخرين من أصحاب المؤهلات العليا، مضيفين أن المتهمين أوهموهم بأنهم بتبرعهم هذا يساعدون المرضى، بالإضافة إلى حصولهم على مبالغ مالية كبيرة، وأن حالتهم الصحية لن تتأثر بأى شئ ناتج عن عملية التبرع بأعضائهم.

وأكد المجني عليهم، أنهم بحثوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صفحات الاتجار في الاعضاء البشرية، حتى تمكنوا من التوصل لإحدى الصفحات التى أعدت خصيصا لذلك، وتم التواصل مع هذه الصفحة، والتى قام القائمين عليها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية من الضحايا، بمقابل مبلغ زهيد 20 ألف جنيه للكلي الواحدة، ويصل إلى 30 ألف فى بعض الأحيان.