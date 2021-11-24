ضبط 65 شيشة داخل 3 "كافيهات" فى حملة مكبرة بمطروح

مطروح - حسن مشالي

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، حملة بمشاركة شرطة المرافق، أسفرت عن ضبط 65 شيشة داخل 3 كافيهات، بشارعي التحرير والميناء القديم، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية، ومخالفة مواعيد الغلق، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، لغلق وتشميع الكافيهات المخالفة لقرار مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة، لضبط الكافيهات والمقاهي التي تستخدم الشيشة.

كما نظم مجلس المدينة، بشوارع شكري القوتلي والثانوية ووسط المدينة، للمرور علي المحال التجارية، وتم مصادرة إشغالات الطريق المخالفة، ضمن جهود مجلس المدينة، لفرض الانضباط، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بعدم احتلال الأرصفة والتعدي علي حرم الطريق.

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي الرقابة المستمرة والدفع بحملات للمرور علي المحال التجارية والكافيهات والمقاهي لمتابعة مواعيد الغلق المحددة ، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، أصحاب المحال التجارية والكافيهات والمقاهي والمولات، بالالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة 10 مساء، مع عدم تقديم الشيشة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وفي حال المخالفة سيتم تطبيق قرارات الغلق والتشميع فورا.