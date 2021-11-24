اليوم السابع
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ضبط كيميائى ومهندس وآخرين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لصناعة الشابو المخدر بقنا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 06:48 م
ضبط كيميائى ومهندس وآخرين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لصناعة الشابو المخدر بقنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في صناعة الشابو المخدر بقنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد التمكن من ضبط كيميائي ومهندس جودة وآخرين لتصنيعهم الشابو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصطفى.ر.م، 35 عاما، مهندس جودة، ومقيم الترامسة بقنا، ومحمد.ت، 23 عاما، كيميائي ومقيم القاهرة، وأحمد. س، 28 عاما، ومقيم الشئون، وممدوح.ا، 31 عاما، مقيم الحجيرات، بحوزتهم كمية من أدوات تصنيع الشابو المخدر، داخل منزل.

عثر بحوزتهم على 20 جراما من الشابو، و10 جرامات من الحشيش، وأدوات صناعة شابو ومبلغ مالي.. جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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