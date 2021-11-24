سيدتان بالقائمة الأولية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية الليبية.. تعرف عليهما

كتب: أحمد جمعة

شملت القائمة الأولية للشخصيات الليبية التى قبلت المفوضية الوطنية العليا أوراق ترشحهم فى السباق نحو كرسى الرئاسة سيدتين، وهما رئيسة حزب الحركة الوطنية الليبى ليلى بن خليفة، والخبيرة الاقتصادية الليبية هنيدة محمد المهدى تومية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قبول أوراق 73 مرشحا في سباق الانتخابات الرئاسية أبرزهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف علي النايض، ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي.

ونشرت مفوضية الانتخابات الليبية قائمة بالأسماء الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ومنهم أيضا السفير عبد المجيد سيف النصر، عضو المؤتمر الوطني العام السابق الشريف الوافي، رئيس حكومة الإنقاذ الأسبق خليفة الغويل، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشى، رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، وأول سيدة تترشح للرئاسة الليبية ليلي بن خليفة، والمرشحة هندية تومية.

وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء، القرار رقم 80 بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي للانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 مترشحاً، لافتة إلى أن فترة الطعون كما بينت المادة 48 من القانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة، وتتلقى لجنة الطعون الابتدائية التظلمات على المرشحين بعد 72 ساعة من نشر القوائم الأولية.

وفيما القائمة الأولية التي نشرتها المفوضية العليا للانتخابات الليبية:

1- عبدالحكيم على الفيتوري بعيو

2- أسعد محسن على زهيو

3- فيضان عياد محمد حمزة

4- السنوسي عبدالسلام عبدالسلام السنوسي

5- محمد أحمد امحمد المزوغي

6- عبدالله أحمد المهدی ناكر

7- خليفة بالقاسم عمر حفتر

8- عبدالحكيم ضو ظاهرزامونه

9- محمد على محمد المهدی

10- أحمد عمر أحمد معيتيق

11- عارف على أحمد النايض

12- عثمان عبدالجليل محمد إمحمد

13- عبدالسلام يونس رحيل الورفلي

14- فتحى على عبدالسلام باشاغا

15- مروان عبدالله على عميش

16- عبدالحكيم سالم علي كشيم

17- إسماعيل عمرالشتيوي غرغار

18- عقيله صالح عيسى اقويدر

19- على البشير محمد الزويك

20- عبدالمجيد غيث عبدالمجيد سيف النصر

21- خليفة صالح سعيد محمد

22- بوسيف اطوير بوسيف علي

23- محمد عبداللطيف محمد المنتصر

24- عبد العزيز عبد الحميد الهادي الخوجة

25- عبدالحافظ عبدالحميد عامر قدور

26- حمد حسن أحمد أبورويق

27- جمعة محمد على حسن

28- الشريف الوافي محمد على

29- مصطفى علي أمحمد المجدوب

30- عبدالوهاب أبوبکر إبراهيم ميلاد

31- محمد عبد السلام محمد الجديدي

32- عادل احميد احمد الزروق

33- على عبدالعزيز صالح العيساوی

34- إبراهيم الطاهر محمد عريبي

35- خليفة محمد أحمد الغويل

36- أنور محمد احننة العاشوري

37- أحمد مصباح محمد أبوجناح

38- عمر سليمان صالح الحاسي

39- خالد أحمد منصورشكشك

40- محمود خليفة التليسي

41- عبدالحميد محمد عبدالرحمن الدبيبة

42- مصدق محمد مفتاح حبرارة

43- عبدالسلام محمد خميس عمران

44- عثمان محمد عثمان النكاع

45- ضو المنصوري مسعود عون

46- أبوالقاسم محمد أبوالقاسم عيسى

47- حامد عبدالسلام عبدالله البغدادي

48- إبراهيم عمر على الدباشي

49- معيوف علي معيوف امعرف

50- أكرم إبراهيم علي الفكحال

51- عاشور سليمان صالح شوايل

52- أحمد علوان على القنصل

53- أحمد خليفة محمد على جبريل

54- مسعود المبروك محمد الغري

55- الهمالي بشير الهمالي كرناف

56- ليلى سليم موسى بن خليفة

57- سليمان محمد ابوبکر البيوضى

58- عبدالسلام أبوبكر محمد التامزوی

59- سليمان علي سليمان قجم

60- رضا إبراهيم عاشور دوزان

61- يوسف مولود محمد شاكونة

62- بشير إبراهيم حسين الأحمدي

63- عادل منصور محمد حميدات

64- رياض محمد على أبوقيلة

65- زائد محمد عبد الله محمد

66- عبدالحميد محمود بوعجيلة النعمي

67- مفتاح الطاهر مفتاح حمادي

68- حسن صلاح الدين طاطاناكي

69- محمد الهادي الهاشمي الحراری محمد

70- هنيدة محمد المهدي تومية

71- فضيل محمد الطيب الأمين

72- محمد محمد محمد الشاوش

73- الصديق عبد الكريم عبدالرحمن كريم